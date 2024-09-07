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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te rekor kıran Aysel Önder'e İzmir'de çiçekli karşılama - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te rekor kıran Aysel Önder'e İzmir'de çiçekli karşılama

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırıp gümüş madalya elde ederek Türkiye'ye atletizmde ilkleri yaşatan milli özel sporcu Aysel Önder, memleketi İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:20
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        Aysel Önder'e çiçekli karşılama!
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        Milli özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırıp gümüş madalya kazanarak adından söz ettirdi. Önder, memleketi İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Fransa'da düzenlenen oyunlarda 400 metre T20 kategorisinde elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran 19 yaşındaki Aysel Önder, finalde ise 55.23'lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti ve ülkemize paralimpik oyunlarında madalya kazandıran ilk özel sporcu oldu.

        "İNŞALLAH 2028'DE LOS ANGELES'TA DA ALTIN MADALYA KAZANACAĞIM"

        Daha önce Avrupa şampiyonluğu elde eden Aysel Önder, paralimpik oyunlarında ilk kez yarıştığını söyleyerek, "İlk olimpiyatımda altın madalya hedefliyordum. Seçmede rekor kırdım evet ama finalde yolunda gitmeyen bazı şeyler oldu. O yüzden gümüş madalya ile ülkemize döndük. Ama inanıyorum 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya ile ülkemize döneceğiz. Şimdiki hedefim bu. Sadece 2028'e odaklanmış şekildeyim. İnşallah altın madalya ile döneceğim" diye konuştu.

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        'AİLELER ÇOCUKLARININ ARKASINDA DURSUNLAR'

        Özel çocukları olan ailelere de mesaj veren milli sporcu Aysel Önder, "Aileler çocuklarının her zaman spor yapmasına izin verebilirler. Çocuklarının arkasında dursalar çok daha iyi yerlere gelebilirler. Kesinlikle engel olmamaları lazım" dedi.

        DAMLA TAN: LOS ANGELES'TA ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUZ

        Aysel Önder'in Milli Takım Antrenörü Damla Tan, Paris'e altın madalya hedefiyle gittiklerini dile getirerek, "Altın bekliyorduk. Finalde dünya rekorunu ve 4 yıl kırılamayacak bir paralimpik rekoru kırdık. İnşallah Los Angesel'ta tekrar rekor kırıp bir altın madalya ile dönmeyi düşünüyoruz. Tabii taktiksel biraz hatalarımız oldu final yarışmasında. Bunları düzelteceğimize inanıyorum ben" şeklinde konuştu.

        Milli antrenör Damla Tan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Gelecekle ilgili hedeflerimiz; öncelikle 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Paris'te Aysel'in motivasyonunu daha çok psikoloğumuz sağladı. Orada sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği hem fizyoterapistler hem psikologlar vardı. Hem de takım arkadaşlarıyla sosyalleşince gayet motive bir şekilde yarışmaya çıktık."

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