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Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te 4 yılı aşkın süredir sokaklarda olan sarı yelekliler yeniden sokaklara indi. Sarı yelekliler, yüksek enflasyona karşı maaş artışı ve emeklilik reformu talebiyle protesto düzenledi. Protesto sırasında güvenlik güçleri önlem aldı.

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AA / HABERTURK.COM
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

    Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti.

     

     
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

    Fransız basınındaki haberlere göre, sarı yelekliler, Paris, Strazburg ve Angers'te hükümetin 10 Ocak’ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi.

     

     
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

    Paris'te Breteuil Caddesi'nde toplanan göstericiler, Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü.

     

     
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin, Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklilerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor.

     

     
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

    Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.​​​​​​​
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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