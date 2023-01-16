Paris'te scooter kullanımı yasaklanacak mı?

AFP'nin aktardığı habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris vatandaşlarını elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesine ilişkin oy kullanmaya davet etti.

"SON DERECE BÖLÜCÜ BİR KONU"

Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, scooter sürücülerinin kaldırımda scooter kullanarak ya da park etme yasaklarına uymamam konusunda eleştirildiğini söyledi.

Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi: Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?