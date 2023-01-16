Paris'te scooter kullanımı yasaklanacak mı?

Fransa'nı başkenti Paris'te scooter kullanımının yasaklanması konusu referanduma gidecek.
AFP'nin aktardığı habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris vatandaşlarını elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesine ilişkin oy kullanmaya davet etti.
"SON DERECE BÖLÜCÜ BİR KONU"
Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, scooter sürücülerinin kaldırımda scooter kullanarak ya da park etme yasaklarına uymamam konusunda eleştirildiğini söyledi.
Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi: Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?
YASAKLANIRSA İSTİSNA OLACAK
Kendisinin de yasak konusuna yakın olduğunu belirten Hidalgo, "Parislilerin oylarına saygı duyacağını" söyledi.
Scooter kullanımını Paris'te yasaklanması halinde, Paris büyük şehirler arasında bu konuda bir istisna haline gelir.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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