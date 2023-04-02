Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gidiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, şehirde elektrikli scooter kullanımının geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.

Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gidiyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.

Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor.

Scooterları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooterlara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.

Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.

Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da başörtüsü takmayanlara müdahale eden kişi ile kadınlar hakkında tutuklama kararı
DÜNYA İran'da başörtüsü takmayan kadınlara yoğurtlu saldırı
ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA ABD'nin farklı eyaletlerini hortum vurdu!
Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında
DÜNYA Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık ...
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
DÜNYA İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Ay'a ayak basan astronotlar ilk önce Anıtkabir'i mi ziyaret etti? Doğrusu ne?
DÜNYA Apollo 11 astronotları gerçekten ilk Anıtkabir'i mi ...
Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz uygulama ile hayatınızı kolaylaştırın!
DÜNYA Telefonunuza renk katacak uygulamalar
İsrailliler, Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen 'yargı reformu' protestolarına devam ediyor
DÜNYA İsrail'de protestolar bitmiyor
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü
DÜNYA Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşine göre, Zelenskiy ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor
DÜNYA Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Hollanda, deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı yapmak istiyor
DÜNYA Hollanda'dan deprem bölgesi için olumlu adım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.