Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.
Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.
Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor.
Scooterları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.
Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooterlara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.
Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.
Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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