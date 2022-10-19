Park ederken uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 0:00 / 0:00

İHA

Gümüşhane'de, park sırasında 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park için manevra yapan Fazlı Civan kontrolündeki kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atıp, alt tarafta bulunan bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Fazlı Civan ile yolcular Aslan ve Fatma Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücü Fazlı Civan ile Aslan Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan ve Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Pehlivan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.