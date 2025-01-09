Park halindeki hafif ticari araca 2 mermi isabet etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın arka camına 2 mermi isabet etti. Polis ekipleri, araca ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:29 facebook

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