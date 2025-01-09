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        Haberler Gündem Park halindeki hafif ticari araca 2 mermi isabet etti - Güncel haberler

        Park halindeki hafif ticari araca 2 mermi isabet etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın arka camına 2 mermi isabet etti. Polis ekipleri, araca ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:29
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        Park halindeki araca 2 mermi isabet etti
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi 1'inci Huzur Sokak'ta meydana geldi.

        Banu T. (53), park halindeki hafif ticari aracının yanına gittiğinde arka camında 2 delik olduğunu fark etti. Deliklerin mermi izi olduğundan şüphelenen Banu T., durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler araçta incelemede bulunurken, araca ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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