Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık
ABONE OL

Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı

Yeni bir araştırma, akıllı saatlerin Parkinson hastalığını ilk belirtiler görülmeye başlamadan yedi yıl önce tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya koydu.

Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Yeni bir araştırma, akıllı saatlerin Parkinson hastalığını ilk belirtiler görülmeye başlamadan yedi yıl önce tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya koydu.

Cardiff Üniversitesi’nde bunama üzerine araştırmalar yapan UK Dementia Research Institute, bu araştırma için 103 bin 712 kişinin akıllı saat verilerini yapay zeka kullanarak analiz etti.

2013 ve 2016 yılları arasında kullanıcıların bir hafta boyunca hareket hızlarını ölçen araştırmacılar, kimlerin Parkinson hastalığına yakalanacağını başarıyla tahmin etti.

Bilim insanları, bunun yaygın bir şekilde erken teşhis için kullanılan bir yöntem haline gelmesini umuyor.

Bilimsel dergi Nature Bedicine’de yayımlanan makalenin yazarları, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu, başka bilim insanlarının da dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı saat kullanıcılarının verilerini benzer bir şekilde inceleyerek bu yöntemi test edebileceğini aktarıyor.

Parkinson hastalığına yakalananların beyinleri yıllar içinde zarar görüyor.

Hastalığın belirtileri arasında istemsizce titreme, harekette yavaşlama ve kaslarda esneklik kaybı yer alıyor.

Öte yandan genellikle hastalık teşhis edildiğinde beyin halihazırda hasar görmüş oluyor.

Araştırmaya liderlik eden Dr. Cynthia Sandor, İngiltere gibi halkın yüzde 30’unun akıllı saat giydiği toplumlarda bu yöntemin Parkinson hastalığını erken teşhis etmek için ucuz ve güvenilir bir yöntem olabileceğini söylüyor:

“Sadece bir haftalık verileri inceleyerek yedi yıla kadar ileriyi öngörmeyi başardık.

“Bu sonuçlardan yola çıkarak hastalığın erken teşhisi için güvenilir bir yöntem geliştirebiliriz.

“Bunun hem araştırmaların iyileştirilmesi hem de gelecekte bir tedavi bulunursa hastaların erkenden tedaviye başlaması için kullanılması mümkün.”

Araştırma, yarım milyon kişinin sağlık verilerini paylaştığı UK Biobank’ın verileri kullanarak yapıldı.

Araştırmada yer alan Dr. Kathryn Peall da geliştirdikleri yöntemin Parkinson hastalığı belirtilerini, yaşlılık veya güç kaybı gibi benzer durumların belirtilerinden ayırt edebildiğini söylüyor:

“Modelimizi farklı hastalıklarla ve nöron kaybına yol açan diğer hastalıklarla test ettiğimizde de Parkinson hastalığını net bir şekilde ayırt etmeyi başardık.”

Öte yandan insanlara belirtiler çıkmadan yıllar önce Parkinson hastalığına yakalanacaklarını söyleyip söylememek ise ayrı bir konu.

Dr. Peall, buna kişilerin kendilerinin karar vermesinin doğru olacağını söylüyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki: Öfke ve tiksinti duyuyorum
BBC Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Bu kış faturalar artabilir
BBC Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Bu ...
Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti
BBC Ukraynalı yazar Kramatorsk'taki saldırıda hayatını ...
Fransa'daki protestolar: Fransız İçişleri Bakanı'na göre gece daha sakin geçti
BBC Fransa'daki protestolar: Fransız İçişleri Bakanı'na ...
Yunanistan'daki göçmen faciası: 'Bizi kurtarmak yerine tekneyi batırdılar'
BBC Yunanistan'daki göçmen faciası: 'Bizi kurtarmak ...
Evlilikler çocuk sahibi olduktan sonra neden sarsılıyor?
BBC Evlilikler çocuk sahibi olduktan sonra neden ...
Aspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?
BBC Aspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün Roma'daki Kolezyum’da olabileceğini ima etti
BBC Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün ...
Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu
BBC Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste ...
Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok dalgalarını tespit etti
BBC Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.