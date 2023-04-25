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Haberler Gündem 3. Sayfa Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
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Üsküdar'da sahipsiz köpeği silahla yaralayan zanlıya gözaltı

İstanbul Üsküdar'da bir köpeğe kurşun yağdırıp yaralayan zanlı yakalandı. Evinde 2 tabanca ve çok sayıda fişek bulunan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı

Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
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AA

Üsküdar'da köpeğine saldıran sahipsiz köpeği silahla vurarak yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'nde 18 Nisan tarihinde, saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir köpek bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Mahalleye giden polislerin incelemesinde, yaralı köpeğin Y.E.D. isimli bir kadın tarafından veterinere götürülüp tedavi ettirildiği anlaşıldı.

Olay yerinde bulunan D.U.E. ve İ.Y. ile yapılan görüşme sonucu, yaralanan köpeğin H.Ç'nin köpeğini ısırdığı için bu kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı anlaşıldı.

Zanlı H.Ç. 24 Nisan'da evinde yakalandı. Zanlının evi ile ofisindeki aramalarda 2 tabanca ile 33 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adliyeye sevk edilen H.Ç. serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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