Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!

Üsküdar'da köpeğine saldıran sahipsiz köpeği silahla vurarak yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'nde 18 Nisan tarihinde, saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir köpek bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Mahalleye giden polislerin incelemesinde, yaralı köpeğin Y.E.D. isimli bir kadın tarafından veterinere götürülüp tedavi ettirildiği anlaşıldı.