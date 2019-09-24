Cilt; seneler boyunca yıpranması ve birçok etkiye maruz kalması nedeni ile matlaşarak doğal canlılığını ve parlaklığını kaybeder. Eğer, çok fazla cilt bakımı yapmazsanız bu durum ortaya çıkar. Ancak gerektiği kadar cilt bakımı yapmak ve özenmek sizin için düzenli sağlanıyorsa bu sorunla karşılaşmazsınız. Cildin doğal parlaklığını kazanması ve sağlıklı görünüme sahip olmasını sağlamak bazı uygulamaların yapılması ile olur.
Cildin Sağlıklı Parlaması İçin Öneriler
- Çevresel faktörlere maruz kalan ciltlerin mutlaka düzenli olarak günlük sabah akşam cilt temizliği yapması gerekir.
- Ayrıca; bazı bakım ürünleri kullanarak günlük olarak bakımının da düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır.
- Vücudun düzenli olarak toksin atmayı sağlaması için mutlaka egzersiz yapılmalı eğer bu sağlanamıyorsa en azından günde bir saat yürüyüş yapılması gereklidir. Spor yapmak cildin oksijen almasını sağlar.
- Özellikle günlük olarak 3 litre su tüketilmelidir.
- Dengeli ve düzenli olarak beslenmeli; yağlı gıdalardan uzak durulmalı sebze ve meyve bol olarak tüketilmelidir. Cildin beslenmesi için; vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması önemlidir.
- Geceleri yatmadan önce cilt temizliği mutlaka yapılmalıdır. Özellikle gül suyu ile temizlenmesi cildi temizler ve parlatır.
- Günde bir bardak taze sıkılmış meyve suyu tüketilmesi ile cilt yenilenmesi sağlanacaktır.
- Süt ve süt ürünleri mutlaka tüketilmelidir. Özellikle günde bir kase yoğurt cilt için oldukça faydalıdır.
- Zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız cildinizin sağlıklı olmasını ve genç kalmasını sağlar.
- Makyajınızı silmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz.
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