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        Haberler Kültür-Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

        Parlayan Yıldızlar konserleri Aralık ayında da devam ediyor

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri, Lidya İpek Keskin (arp) ve Sezgin Güngörmez (piyano) performanslarıyla 4 Aralık'ta gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:46
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        Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor
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        İş Sanat, genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatlarına destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleriyle Aralık ayında da izleyicilerle buluşuyor.

        4 Aralık Pazartesi, saat 20.30'da gerçekleşen konserde Lidya İpek Keskin (arp) ve Sezgin Güngörmez (piyano) sahne aldı, 18 Aralık Pazartesi akşamı Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık (viyolonsel) performanslarıyla izleyicilerle buluşacak.

        Lidya İpek Keskin
        Lidya İpek Keskin

        2009 doğumlu Lidya İpek Keskin, 5. Universal Stars Müzik Yarışması'nda iki farklı kategoride birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl gerçekleştirilen 6. Uluslararası Slovenya Arp Yarışması'nda ise gümüş madalya sahibi olan genç sanatçı 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ilk solo resitalini gerçekleştirdi.Keskin, eğitimine aynı konservatuvarda devam ediyor.

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        Sezgin Güngörmez
        Sezgin Güngörmez

        Piyanist Sezgin Güngörmez 2003 yılında doğdu. 2017 yılında Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimine başlayan sanatçı, 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’na kabul edildi.

        Parlayan Yıldızlar konserleri ücretsiz olup katılım için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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