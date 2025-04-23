Parma: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, deplasmanda Parma'ya 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında ağır yara aldı. 45+1. dakikada Mateo Pellegrino Casalanguila'nın golüne engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan Juventus, haftayı 59 puanla 5. sırada tamamladı. 15. basamağa yükselen Parma ise puanını 31 yaptı.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, deplasmanda Parma'ya konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Parma oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Mateo Pellegrino Casalanguila attı.
Siyah Beyazlılar'da forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 57. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından 15. sırada yer alan Parma puanını 31'e yükseltirken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ağır yara alan Juventus ise haftayı 59 puanla 5. sırada tamamladı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Lazio'ya konuk olacak. Juventus, evinde Monza'yı ağırlayacak.