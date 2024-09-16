Parma: 2 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Parma sahasında Udinese'yi ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve liderliğe yükseldi.
İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Parma ile Udinese kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.
Parma'nın gollerini 2. dakikada Enrico Del Prato ve 43'te Ange-Yoan Bonny kaydederken; Udinese'nin golleri ise 49. dakikada Lorenzo Lucca ile 68 ve 77. dakikalarda Florian Thauvin'den geldi.
Bu sonucun ardından Udinese 10 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Parma ise 4 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Parma deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Udinese ise Roma'ya konuk olacak.