Mersin'de 23 haftalıkken 670 gram olarak dünyaya gelen ve doğumun ardından kalp ameliyatı geçiren Livanur Ravza bebek, 3,5 aylık tedavinin ardından yaşam savaşını kazanıp taburcu edildi.

AA'nın haberine göre; Mersin'de yaşayan Beyza ve Fatih Baykar çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken, hamileliğin 23'üncü haftasında anne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada sancılarının başladığı belirlenen anne Beyza Baykar, doğuma alındı. Normal doğumla 670 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Baykar, prematüre kızına Livanur Ravza adını verdi.

Kuvözde tedavi altına alınan parmak bebek Livanur, kalp ve akciğer arasında yer alan ve doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken bir damarının kapanmaması nedeniyle nefes alıp vermede sıkıntı yaşadı.

Livanur bebek, ilaç tedavisine cevap vermeyince doğumundan birkaç gün sonra 700 gramken kalp ameliyatına alındı.

Başarılı bir ameliyatla damarındaki delik kapatılan Livanur bebek, 104 gün kuvözde kalıp, 3 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi.

"O ASLINDA BÜYÜK BİR SAVAŞÇI"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehtap Durukan Tosun, bebeğin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Livanur Ravza'nın yaklaşık 3,5 aylık bir tedavi süreci yaşadığını belirten Tosun, şöyle konuştu: "Yoğun bakım tedavisi esnasında daha 700 gramken kalp ameliyatı geçirdi. Başarılı bir ameliyat sonrasında daha hızlı kilo almaya başladı. Prematüre doğduğu için sorunları oldu. Gözüyle ve bağırsaklarıyla ilgili sıkıntıları oldu ama tamamından başarıyla geçti. O aslında büyük bir savaşçı. Onu 3 kilograma ulaşmasının ardından taburcu ettik. 1 haftadır da annesiyle beraber kalıyor. Mutlu, iyi ve keyfi yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi artık büyüyecek ve bundan sonra inşallah çok sağlıklı bir hayatı olur."

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt da bebeğin doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken kalbindeki bir damarın kapanmamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Bu durumun erken doğan çocuklarda genelde karşılaşıldığını anlatan Özyurt, "Bu bebeğin de kalbini ve solunumunu zorlayan, hayatını tehdit eden ciddi bir delik vardı. Biz önce bunu ilaçla tedavi etmeye çalıştık. Yanıt vermeyince deliği kapatmak için ameliyat yapıldı. Bu ameliyatın ayrıcalığı, ameliyathanede olmadan kuvözün içerisinde hastanın başında, hastanın nakli olmadan bir ameliyat gerçekleştirildi" dedi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Derya Aydın Şahin bebeğin akciğer ve kalp arasındaki açıklığın kapanmasının ardından sorun yaşamadığını söyledi.

Bebeği ameliyatın ardından yeni doğan bakımda izlediklerini anlatan Şahin, bundan sonra kalple ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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