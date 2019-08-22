Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Parmak izi okuyuculu banka kartları yeni teknoloji ile artık mümkün mü?

HABERTURK.COM

Banka veya kredi kartı kullanırken daha güvenli bir adıma imza atan parmak izi okuyuculu kartlar önümüzdeki sene dünyada kullanılmaya başlanabilir.

Parmak izi okuyuculu banka kartı

Banka veya kredi kartı kullanırken daha güvenli bir adıma imza atan yeni teknoloji önümüzdeki sene dünyada kullanılmaya başlanabilir. 

Yazılım uygulamaları sağlayan, akıllı kartlar ve kartlar gibi kişisel cihazları ve yönetilen hizmetleri sağlayan uluslararası dijital güvenlik şirketi Gemalto (İngiltere) tarafından geliştirilen yeni teknoloji ile parmak izi okuyucu kartın kendisine yerleştirildi. Kullanıcının parmak izi detaylarını bünyesinde barındıran kart, kart sahibi bir şey satın almak için ne zaman kartı kullansa kartı kullananın kart sahibi olduğunu teyit ediyor. Hala inceleme ve araştırma aşamasında olan proje, banka veya kredi kart bilgilerinin kopyalanmasını ve çalınmasını minimum orana indirmeyi hedefliyor.

Artık telefonlarımız üzerinden ödeme yapabildiğimiz bugünlerde, banka veya kredi kartlarına yerleştirilen parmak izi okuyucunun işlevselliği tartışma konusu oluyor. 

İngiltere Gemalto müdürünün yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir elektronik cihaz üzerinden yapılan alışverişlerde banka kart bilgilerinin kopyalanması durumuna günümüzde sıkça rastlanıyor. Ama parmak izi okuyucusu olan bir banka kartına sahibinden başkasının erişim izni olmuyor çünkü kart, sahibinin parmak izini okumadığı müddetçe aktif bir durumda olmuyor. 

Yapılan anketlerde kullanıcılardan olumlu ve olumsuz cevap aldıklarını belirtiyorlar. Çünkü parmak izi okuyuculu karta geçmek için başlangıçta kullanıcıların belli bir ücret ödemesi gerekiyor ve bu durum kullanıcılar tarafından olumsuz karşılanıyor. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebulfez Elçibey ölümünün 19. yıl dönümünde anılıyor! Ebulfez Elçibey kimdir?
DÜNYAEbulfez Elçibey ölümünün 19. yıl dönümünde anılıyor!
Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
DÜNYARum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
Son dakika... Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi! - Haberler
DÜNYAEsad rejimi, Han Şeyhun'u ele geçirdi!
Son dakika haberi! ABD'den Şırnak saldırısına kınama!
DÜNYAABD: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız
Son dakika haberi! Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Türkiye ile temastayız"
DÜNYARusya'dan Türkiye açıklaması!
Çim hokeyi oyuncusu Danson, şakaya güldü, beyin sarsıntısı geçirdi!
DÜNYAErkek arkadaşının şakasına güldü, hayatı karardı!
Uçakta namaz kılan yolcu, kabin görevlisine saldırdı!
DÜNYAUçakta namaz kılan yolcu, kabin görevlisine saldırdı!
Son dakika! Esad rejiminden TSK'ya ait gözlem noktasına taciz atışı!
DÜNYAEsad rejiminden TSK'ya ait gözlem noktasına taciz ...
ABD'de doğum yapmak isteyenlere Trump engeli!
DÜNYAABD'de doğum yapmak isteyenlere Trump engeli!
Köpek, kanserden ölen sahibinden 15 dakika sonra öldü
DÜNYAKanserden ölen sahibinden 15 dakika sonra öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X