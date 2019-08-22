Banka veya kredi kartı kullanırken daha güvenli bir adıma imza atan yeni teknoloji önümüzdeki sene dünyada kullanılmaya başlanabilir.

Yazılım uygulamaları sağlayan, akıllı kartlar ve kartlar gibi kişisel cihazları ve yönetilen hizmetleri sağlayan uluslararası dijital güvenlik şirketi Gemalto (İngiltere) tarafından geliştirilen yeni teknoloji ile parmak izi okuyucu kartın kendisine yerleştirildi. Kullanıcının parmak izi detaylarını bünyesinde barındıran kart, kart sahibi bir şey satın almak için ne zaman kartı kullansa kartı kullananın kart sahibi olduğunu teyit ediyor. Hala inceleme ve araştırma aşamasında olan proje, banka veya kredi kart bilgilerinin kopyalanmasını ve çalınmasını minimum orana indirmeyi hedefliyor.

Artık telefonlarımız üzerinden ödeme yapabildiğimiz bugünlerde, banka veya kredi kartlarına yerleştirilen parmak izi okuyucunun işlevselliği tartışma konusu oluyor.

İngiltere Gemalto müdürünün yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir elektronik cihaz üzerinden yapılan alışverişlerde banka kart bilgilerinin kopyalanması durumuna günümüzde sıkça rastlanıyor. Ama parmak izi okuyucusu olan bir banka kartına sahibinden başkasının erişim izni olmuyor çünkü kart, sahibinin parmak izini okumadığı müddetçe aktif bir durumda olmuyor.

Yapılan anketlerde kullanıcılardan olumlu ve olumsuz cevap aldıklarını belirtiyorlar. Çünkü parmak izi okuyuculu karta geçmek için başlangıçta kullanıcıların belli bir ücret ödemesi gerekiyor ve bu durum kullanıcılar tarafından olumsuz karşılanıyor.