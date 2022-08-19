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Parti görüntüleri sonrası Finlandiya Başbakanı'ndan açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Politico sitesinin Finlandiya gazetesi Iltalehti'ye dayandırdığı habere göre, sosyal medyada yayımlanan videolarda Başbakan Marin, milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlenirken görülmüştü. Sızdırılan görüntülerde, Başbakan Marin'in arkadaşlarıyla dans edip şarkılar söylüyordu. Başbakan Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmış ve "Halkın, bunu başbakanlarından beklemeye hakkı var" ifadesini kullanmıştı.

MARIN'DEN AÇIKLAMA Başbakan Marin ise düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetti ve gizlenecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Marin, çok fazla alkol tüketmediğini de belirterek, "Dans edip şarkı söyleyerek kutlama yaptım. Yasa dışı bir şey yapmadım. Videolar özel bir etkinlikte çekildiği için yayımlanmayacaklarına güvendim. Yayımlanmış olmaları kötü hissettiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Bazıları Marin'i sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun, 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savundu. Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayındaki eleştirilerin hedefi olmuştu.