        Partilerin bayram programı belli oldu | Son dakika haberleri

        Partilerin bayram programı belli oldu

        BBP, Anahtar Parti ve DSP'nin bayramlaşma programları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 19:25 Güncelleme:
        BBP, bayramın ikinci günü İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AK Parti, CHP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaşacak.

        Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MKYK Üyesi Halil Yıldırım ile Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Dinç yer alacak.

        Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu ile Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç bulunacak.

        Anahtar Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, BTP, CHP, Zafer Partisi, AK Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.

        Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, MYK Üyesi Alper Tatlı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ahmet Eren Ayten yer alırken ziyaret heyetinde ise genel başkan yardımcıları Oğuz Sadık Aydos, Zafer Demir, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Arslan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muammer Özkan bulunacak.

        DSP ise MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve BTP ile bayramlaşacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

