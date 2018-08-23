UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, grup aşamasına kalabilmek için Sırbistan'da sahaya iniyor, Partizan'ın konuğu oluyor. Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkan Beşiktaş, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 107. kez sahada yer alıyor. İki takım 2014-15 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelmişti. Beşiktaş, o dönemki teknik direktörü Slaven Bilic yönetiminde rakibine iki maçta da üstünlük kurmuştu.

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PARTIZAN - BEŞİKTAŞ

SAAT: 21:30

HAKEM: Ivan Kruzliak

STAT: FK Partizan

YAYIN: TRT 1

PARTIZAN: Vladimir Stojkovic, Marc Valiente, Svetozar Markovic, Sasa Zdjelar, Nemanja Miletic, Marko Jankovic, Nebojsa Kosovic, Danilo Pantic, Nemanja Miletic, Goran Zakaric, Ricardo Gomes

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Adriano, Pepe, Gary Medel, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cyle Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ, SIRBİSTAN'A EKSİK GELDİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta Partizan karşısına eksik çıkıyor. Siyah-beyazlılarda, 3. ön eleme turundaki LASK Linz maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı olan İspanyol santrfor Alvaro Negredo dışında Ryan Babel ile Jeremain Lens de bulunmuyor. UEFA listesinde yer almayan Orkan Çınar, Mustafa Pektemek ile Atiba Hutchinson kadroda yer almıyor.

PARTIZAN'IN YENİLGİSİ YOK!

Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

YİNE YAYINCI SIKINTISI YAŞANDI!



UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu ikinci maçında Avusturya'nın LASK Linz ekibini Alvaro Negredo'nun son anlarda attığı golle eleyen Beşiktaş'ın bu karşılaşmasında yayıncı problemi yaşanmıştı. Avusturya temsilcisinin yüksek meblağlar istemesi nedeniyle yayıncı kuruluş, maçtan sadece birkaç saat önce belli olmuş ve TRT karşılaşmayı gecikmeli olarak naklen ekranlara taşımıştı. Benzer durum Partizan mücadelesi öncesinde de yaşandı. Aynı LASK Linz maçında olduğu gibi yayıncı kuruluş belli olmazken maç günü müjde verildi. TRT, konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Partizan - Beşiktaş maçının TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara geleceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETİ BU SEZON



Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Öte yandan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlıar, B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği karşılaşmayla tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. 3. turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

3 SEZON SONRA YENİDEN!

Beşiktaş, Partizan ile 3 sezon sonra bir kez daha karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde Partizan, Beşiktaş'ın rakiplerinden biri oldu. Beşiktaş, söz konusu sezondaki iki maçta rakibine üstünlük kurdu. İlk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar; Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle 2-1 kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ REKORUNU GELİŞTİRİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 31. Avrupa kupası maçını oynuyor. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, Partizan önünde bu rekorunu 31 müsabakaya yükseltiyor. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 30 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 42 gole engel olamadı.

AVRUPA'DAKİ 209. UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 107. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ise 107. maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 106 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 127 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 106 49 21 36 169 127 Toplam 208 80 44 84 275 296

3 ÇEYREK FİNALİ VAR!

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

DIŞ SAHADA 105. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 105. dış saha maçına çıkacak.

Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 59 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 119 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 193 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ise 6 gol attı. Gökhan Töre, Avrupa kupalarında 5 gol buldu.

FK PARTIZAN STADYUMU

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