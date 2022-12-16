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Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak köpeği Paşa'nın katiline mahkemeden flaş karar! - Günün Haberleri
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"Paşa"nın katiline hapis cezası! Denizli Barosu: Emsal bir karar

Denizli'de, sahiplenilen "Paşa" isimli sokak köpeğini tüfekle vurup öldüren, sahibi Emel Totan'ı da ölümle tehdit eden komşusu Süleyman Teksoy'un yargılandığı davada mahkemeden flaş bir karar çıktı. Olaydan 10 gün önce de öldürdüğü köpeğin başına çekiçle vurduğu ortaya çıkan sanık Süleyman Teksoy, "Evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından Denizli Barosu'ndan, "Kararın emsal olmasını umuyoruz" açıklaması yapıldı. Denizli Hayvan Hakları Platformu'ndan Bülent Gökçe ise, "Bu cezanın ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi mümkün değildir. Türkiye'de örnek olacak emsal bir karardır" dedi

Sokak köpeği Paşa'nın katiline mahkemeden flaş karar! - Günün Haberleri
DHA

Denizli'de, "Paşa" isimli köpeği tüfekle öldürüp, sahibini de tehdit eden sanık Süleyman Teksoy (68) hakkında açılan davada "emsal bir karar" çıktı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayında Emel Totan (25), bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman Teksoy arasında bu nedenle tartışma çıktı. Süleyman Teksoy, Totan'ı, kendisini ve sahiplenip "Paşa" ismini verdiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, köpeği, evinde beslemeye başladı.

BAŞINDAN TÜFEKLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

15 Haziran günü akşam saatlerinde binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağıya inen Emel Totan, köpeğini merdivenlerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis köpeğin başından tüfekle vurulup öldürüldüğünü belirledi.

ŞİKÂYETİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Emel Totan'ın şikâyeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman Teksoy gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Teksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE DE ÇEKİÇLE BAŞINA VURMUŞ

Emel Totan, polise verdiği ifadesinde, Süleyman Teksoy'un 10 gün önce de köpeği Paşa'nın başına çekiçle vurduğunu, köpeğini kurtarmak isterken, çekiçle kendisine de saldırdığını ancak yaşlı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadığını ve hayvanı tedavi ettirdiğini söyledi.

İFADESİNDE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tutuklanan Süleyman Teksoy ise ifadesinde, "Bodrum kata taşındıktan sonra köpeklerin merdivene pislemesinden dolayı aşırı derece rahatsız oldum. Emel Totan'ı defalarca uyardım. Olay günü merdiven altına koyduğum eşyaların devrilme sesini duyunca evden ruhsatsız tüfekle çıkıp, köpeğe bir el ateş ettim. Emel Totan köpeği evinde değil, kapımın önünde, merdivende besliyordu. Kendisini köpeğin rahatsız ettiği konusunda uyardım" diyerek suçlamayı kabul edip, Totan'dan şikâyetçi olduğunu söyledi.

"EVCİL HAYVANI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA

Süleyman Teksoy hakkında Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Evcil hayvanı kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından dava açıldı. Teksoy, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davaya Denizli Barosu müdahil olurken Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Damla Nur Yollu, Engin Yıldız ve Hasan Ozan Orpak yargılama boyunca mahkemede hazır bulundu. Denizli Hayvan Hakları Platformu da dava sürecini yakından takip etti.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI ÇIKTI

Mahkeme, sanığa 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesine istinaden 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık, Emel Totan'a yönelik tehditleri nedeniyle de 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"CEZASIZ KALMAYACAĞI BU KARARLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Davanın sonuçlanmasının ardından Denizli Barosu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Her ne kadar cezalar en üst hadden verilmemiş olsa da bir canlının yaşam hakkının canice elinden alınmış olmasının cezasız kalmayacağı bu kararla ortaya konulmuştur. Kararın emsal olmasını umarak, hayvanlara yapılan işkence ve acımasızca muamelelerin karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLACAK BİR KARARDIR"

Denizli Hayvan Hakları Platformu üyesi Bülent Gökçe de "Tüfekle öldürülen Paşa isimli köpek için mahkemeden karar çıktı. Sanık köpeği öldürmekten 2 yıl, tehditten ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bu cezanın ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi mümkün değildir. Avukatlar süreci iyi takip etti. Türkiye'de örnek olacak emsal bir karardır. Bu karar Denizli Barosu ve hayvanseverlerin el ele verip aldığı bir sonuçtur" diye konuştu.

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