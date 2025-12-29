Habertürk
        Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu? 2026 Yeni yılda Pasaport ve ehliyet ücreti tutarı belli oldu

        Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu? 2026 Yeni yılda Pasaport ve ehliyet ücreti tutarı belli oldu

        Yeni yıla sayılı gün kala pasaport ve ehliyet ücretleri araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğle 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt bedeli açıklandı. İşte, 2026 yılında geçerli olacak güncel pasaport ve ehliyet ücreti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:03
        1

        Yurt dışı için seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar, resmi işlemlerini tamamlayarak pasaport harçlarını belirlenen ödeme şekilleri ile gerçekleştiriyorlar. Öte yandan ehliyet ücret fiyatı da merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeni ehliyet ücretleri de netleşti. Buna göre sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olarak belirlendi. Peki, 2026 Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu?

        2

        PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

        Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

        Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

        PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2026

        Pasaport ücretleri (2025 yılı mevcut / 2026 yılı zamlı):

        Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 TL → 2960 TL

        Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 TL → 4328 TL

        Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 TL → 7066 TL

        Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 TL → 10039 TL

        Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 TL → 14147 TL

        YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeni ehliyet ücretleri de netleşti. Buna göre sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olarak belirlendi.

        YENİ EHLİYET ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ?

        Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

        3

        KİMLİK KARTLARINDA "KAYIP" CEZASI FARKI

        Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın değiştirilme nedenine göre fiyat farkı gözetildi.

        Buna göre:

        * Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL,

        * Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ödenmesi gerekecek.

