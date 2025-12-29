Pasaport ve ehliyet ücreti ne kadar oldu? 2026 Yeni yılda Pasaport ve ehliyet ücreti tutarı belli oldu

PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2026

Pasaport ücretleri (2025 yılı mevcut / 2026 yılı zamlı):

Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 TL → 2960 TL

Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 TL → 4328 TL

Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 TL → 7066 TL

Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 TL → 10039 TL

Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 TL → 14147 TL

YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeni ehliyet ücretleri de netleşti. Buna göre sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olarak belirlendi.

YENİ EHLİYET ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ?

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.