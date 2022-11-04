Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü!

179.7 milyon km² yüzölçümüne sahip olan bu okyanusun yüz ölçümü neredeyse Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun toplamı kadardır. En derin yeri 11.034 metre ile Mariana Çukuru olup burası aynı zamanda Dünya'daki en derin noktadır. En kalabalık ada Tahiti'dir.