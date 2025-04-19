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        Haberler Bilgi Gündem Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramı nedir, hangi gün?

        Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramı hangi gün?

        Hristiyan dünyası Paskalya Bayramı'nı kutlanmaya hazırlanıyor. Paskalya Bayram'ı kutlamaları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Genellikle Hristiyanlar, ayinlerin dışında birbirlerine boyalı yumurta, Paskalya çöreği, tavşanı ve yumurta şeklinde çikolatalar hediye eder. Paskalya Bayramı için geri sayım sürerken, "Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramı hangi gün?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2025 Paskalya Bayramı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:25
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        Paskalya Bayramı için bekleyiş başladı. Hıristiyanlığın en eski bayramı olarak bilinen Paskalya, İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanmaktadır. Dünya kiliselerinde Paskalya Bayram'ı, Diriliş Bayram'ı, Diriliş Pazarı veya Kıyam Yortusu olarak geçer. Peki, "Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramı nedir, hangi gün?" İşte detaylar...

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        PASKALYA NE ZAMAN?

        Paskalya Bayramı, bu yıl Paskalya, 20 Nisan 2025 Pazar günü kutlanacak. Dünya kiliselerinde Paskalya Bayram'ı, Diriliş Bayram'ı, Diriliş Pazarı veya Kıyam Yortusu olarak geçer.

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        PASKALYA BAYRAM'I NEDİR?

        Paskalya aslında Aramice'de Paskha, İbranice'de Pesah, Grekçe'de Paskha olarak Türkçe'ye girmiştir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. gününde dirilişi üzere kutlanır.

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        PASKALYA BAYRAM'I NASIL KUTLANIR?

        Paskalya Bayram'ı kutlamaları ülkelere göre değişiklik gösterir. Genellikle Hristiyanlar, ayinlerin dışında birbirlerine boyalı yumurta, Paskalya çöreği, tavşanı ve yumurta şeklinde çikolatalar hediye eder.

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