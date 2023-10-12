Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Pastırma yazı nedir ve hangi tarihte başlar?

        Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

        Pastırma sıcakları sonbaharın habercisi ekim ayının ortalarına gelirken gündemdeki yerini aldı. Sonbaharda havaların soğuması sonrasında yaşanan güneşli sıcak günler anlamında kullanılan pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, hangi ay içinde gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte pastırma yazı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülke genelinde havaları soğuması ile birlikte pastırma sıcaklarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Sonbaharda görülen ve oldukça sıcak günlerin yaşandığı pastırma yazı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi ayda olur? İşte ayrıntılar...

        2

        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

        Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.

        3

        PASTIRMA YAZI NEDİR?

        Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        4

        PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

        5

        Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor