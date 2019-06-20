Dünyanın insan nüfusu bakımından en ıssız ve en gizemli coğrafyaları arasında yer alan Patagonya, pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki Patagonya nerede, hangi kıtada? Patagonya devlet mi? Patagonya'da hangi ülkeler var? İşte detaylar...

PATAGONYA NEREDE?

Patagonya, Güney Amerika kıtasının güney bölgelerinde yer almaktadır. Patagonya bir devlet değil, Şili ve Arjantin'in güneyini kapsayan çok geniş bir coğrafyadır. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya sınırları içerisinde yer almaktadır.

PATAGONYA'NIN İSİM KÖKENİ

Büyük denizci ve kaşif Magellan, bu toprakları keşfettiğinde gördüğü guanako postlarına bürünmüş ve yüzleri boyalı yerlileri bir İspanyol hikayesindeki "Patagon" adlı canavara benzetmiş ve bölgeye Patagonya adını vermiştir.

Patagonya çok az yerleşim olan bir bölgedir. Yerleşim ortama kilometrekara başında 2 kişidir. Bu sayı hatta Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde 1 kişinin altına düşer.

Şili tarafındaki Torres del Paine milli parkı ile Arjantin tarafındaki Perito Moreno Buzulu, en fazla ziyaretçi çeken bölgelerdir.