Patates içine girdiği tüm yemeklere lezzet katar. Kahvaltıda, ikramlarınızda çayın yanına çok iyi gider. O tariflerden biri de patates köftesidir.
Patates Köftesi İçin Gerekli Malzemeler:
- 3 adet patates
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yumurta
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Kırmızıbiber, karabiber
- Bir su bardağı galeta unu
İç Malzemesi İçin:
5- 6 adet haşlanmış yumurta
Patates Köftesinin Yapılışı:
- İlk önce patateslerimizin kabuğunu soyduktan sonra haşlıyoruz.
- Bir süzgeç yardımıyla patatesleri bir kaba alıp, ezici yardımıyla eziyoruz.
- Daha sonra içine rendelenmiş ve suyu sıkılmış bir adet soğanı katıyoruz.
- Sırasıyla 1 adet yumurta, maydanoz, kırmızıbiber ve karabiber ilave ederek karıştırıyoruz.
- Bu karışıma, bir su bardağı galeta unu azar azar ilave ederek elimizde yoğuruyoruz.
- Elde ettiğimiz karışım yumuşak olmalıdır, sert olursa dağılır.
- Avucunuza büyük parça alarak yuvarlak şeklinde bastırıyoruz.
- İçine 1 adet haşlanmış yumurta koyuyoruz ve patatesli harcımızı yumurtalar kapanacak şekilde yuvarlıyoruz.
- Ayrı tabaklara 2 adet yumurta çırpılarak konulur. Diğer tabağa da galeta unu hazırlanır.
- İçinde haşlanmış yumurta olan patates köftelerimizi önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayarak, çok kızgın yağda her tarafı kızarana kadar pişiririz.
- Afiyet olsun...
Püf Noktaları:
- Patatesleri haşlayıp ezdikten sonra muhakkak soğumasını bekleyelim.
- Galeta ununu patateslerin ısı miktarına göre azar azar ilave edin.
- Patates köftesini kızartmadan önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
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