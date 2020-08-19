Patatesli kek olur mu? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, patatesin yakışmadığı hiçbir yemek çeşidi yok bence. İkramlarınızda, çay saatlerinde misafirlerinize sunacağınız Patatesli Kek tarifini vereceğim sizlere.
Patatesli Kek Malzemeler:
- 5 Adet Patates
- 1 Adet Soğan
- ½ Demet Maydanoz
- 3 Adet Yumurta
- 1 Su Bardağı Sıvı Yağ
- 1 Su Bardağı Yoğurt
- 2 Su Bardağı Un
- 1 Paket Kabartma Tozu
- 5 Çorba Kaşığı Beyaz Peynir
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz
- 1 Tatlı Kaşığı Kuru Nane
- 1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Pul Biber
- 1 Tatlı Kaşığı Kekik
Patatesli Kek Hazırlanışı:
- Patatesleri ve soğanı soyup küçük küçük doğrayalım.
- Maydanozları ince kıyalım.
- Yumurtaları çırpma kabına alıp çırpalım.
- Ardından sıvıyağı ve yoğurdu ekleyelim.
- Doğranmış patates, soğan ve maydanozları katıp karıştıralım.
- Unu, beyaz peyniri, tuzu ve baharatları da ekleyelim.
- En son kabartma tozunu katalım.
- Karışımı yağlanmış bir borcama döküp üzeri kızarana kadar pişirelim.
- Patatesli Kek hazır. Afiyet olsun.
Püf Noktası:
- Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.
- Kek piştikten sonra 30 dakika dinlendirelim.
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