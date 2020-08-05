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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name'den de endişelendiren bir açıklama geldi.

Limanda bulunan tahıl siloları, patlamanın etkisiyle parçalanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği deponun bulunduğu alandaysa devasa bir çukur oluşmuştu. Bunun üzerine Reuters'a konuşan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı, ülkede 1 aydan az tahıl rezervi kaldığını açıkladı.

Şu anda depolama alanları aradıklarını belirten Name, Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak için en az üç ay dayanacak envantere ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

15 bin ton tahılın zarar gördüğünü belirten Name, Lübnan'ın geri kalan silolarında 1 aydan az tahıl rezervinin kaldığını belirtti.

"ÜLKEDE UN VE EKMEK KRİZİ YOK"

Öte yandan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkede un ve ekmek sıkıntısı yaşanacağı iddialarını yalanladı.

Name, yaptığı yazılı açıklamada, "Yetkililerle bir çalışma yaptık. Piyasadaki un miktarının uzun bir süre ihtiyacı karşılayacağından emin olduk. Yani un ve ekmek krizi yok." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu belirtti.