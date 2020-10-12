Salata çeşitlerinden patlıcan salatası çok lezzetli ve yapımı da gayet pratiktir. Et yemeklerinin yanına çok yakışacak olan patlıcan salatasının tarifine geçelim.

Patlıcan Salatası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1/2 limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

100 gr beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

Üzeri için;

Tereyağı

Pul biber

Patlıcan Salatası Yapılışı:

Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyduktan sonra kıyın.

Biraz soğuduktan sonra içine sırasıyla dövülmüş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, limon suyu tuz ve ufak doğranmış beyaz peynir ekleyin.

Tüm malzemeyi karıştırın.

Servis tabağına aldığınız bu karışımın üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirin.

İkrama hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanları köz tavasında közlerseniz daha rahat olur, hem de ocağınız kirlenmez.

Diğer salata malzemelerini de taze olarak satın alın.

Közde yapacaksanız, bostan patlıcan daha etli ve leziz olur.

Eğer ocakta yapacaksanız daha ince patlıcan alabilirsiniz.

Közlediğiniz patlıcanları suyun altında yıkamayın.

Biraz ılındıktan sonra elinizle kabuğunu soyun.