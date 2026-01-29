2 adet orta boy patlıcan (mümkünse kemer patlıcan; közlemeye uygun)

2 su bardağı süzme yoğurt (yoğun kıvam için şart)

2–3 diş sarımsak (damak tadına göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; “haydari” lezzetini güçlendirir)

1 çay kaşığı tuz (yoğurdun tuzuna göre ayarlayın)

1 tatlı kaşığı kuru nane (veya 1 yemek kaşığı taze nane kıyılmış)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı; ferahlık verir)

Zeytinyağı gezdirmek için 1–2 yemek kaşığı

Kırmızı toz biber veya pul biber

Ceviz içi (isteğe bağlı; patlıcanla çok yakışır)

Dereotu / nane yaprağı

Not: Süzme yoğurt yoksa normal yoğurdu 1–2 saat tülbentte süzdürerek daha yoğun hâle getirebilirsiniz. Patlıcanlı haydarinin “tok” kıvamı için bu detay önemlidir.

Patlıcanlı haydarinin karakterini veren şey, patlıcanın köz aromasını doğru almak ve fazla suyunu iyi kontrol etmektir.

Tuz, karabiber, kuru nane, isteğe göre pul biber ve limon suyunu ekleyin.

Süzme yoğurdu geniş bir kasede pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ocakta (en aromatik): Patlıcanları direkt ateşe koyup her tarafını çevirerek közleyin.

Patlıcan mutlaka iyice közlenmiş olmalı; yarı pişmiş patlıcan hem acımsı tat verir hem de yoğurda tam karışmaz.

Dinlendikçe hem sarımsak aroması oturur hem de yoğurt–patlıcan uyumu artar.

Tereyağı kullanmak istemezseniz sadece zeytinyağı da yeterli olur. Ancak tereyağı, haydariye o klasik “meze” tadını belirgin şekilde verir.

Haydarinin imza lezzetlerinden biri de yağın doğru kullanımıdır.

Kremsi doku (dip sos gibi): Patlıcanı çatalla ezip yoğurda yedirin. Daha homojen olur.

Parçalı doku (meze gibi): Patlıcanı bıçakla küçük küçük doğrayıp öyle karıştırın.

Burada iki doku seçeneği var:

Köz patlıcanın fazla suyunu süzdürmeden yoğurda eklerseniz meze sulu kalır.

Süzme yoğurt şart değil ama en iyi kıvam için süzme yoğurt veya süzdürülmüş yoğurt kullanın.

Sarımsağı fazla kaçırırsanız tat baskın olur; 2 dişle başlayıp tadına göre artırmak daha güvenlidir.

Dinlendirme adımını atlamayın; “hemen servis” edilince tatlar tam oturmaz.

Servis önerileri (sofrada şık sunum)

Haydariyi servis tabağına alıp kaşıkla hafifçe şekil verin.

Ortasını çukurlaştırıp zeytinyağı gezdirin.

Üzerine pul biber veya kırmızı toz biber serpin.

İsterseniz birkaç parça ceviz ekleyin; patlıcanla çok uyumlu olur.

Yanına kızarmış ekmek, lavaş cipsi veya kraker koyarak “dip sos” gibi sunabilirsiniz.

Patlıcanlı haydari; ızgara köfte, tavuk, balık ve kebap sofralarında çok iyi gider. Ayrıca zeytinyağlılar ve salatalarla da dengeli bir meze alternatifi oluşturur.

Alternatif dokunuşlar (tarifi zenginleştirmek isteyenlere)

Köz biber ekleyin: 1 adet köz kapya biberi minik doğrayıp eklerseniz daha renkli ve aromatik olur.