Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Paul Onuachu adım adım Trabzonspor'a! - Futbol Haberleri

        Paul Onuachu adım adım Trabzonspor'a!

        Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un eski oyuncusu Paul Onuachu ile anlaştığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paul Onuachu adım adım Trabzonspor'a!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, bir dönem formasını terleten Paul Onuachu için bu sefer bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.

        ANLAŞMA TAMAM

        Gazeteci Hasan Tüncel'in HT Spor'da aktardığı habere göre; Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.

        Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

        ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

        Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.

        28 MAÇTA FORMA GİYDİ

        Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.

        SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI

        Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!