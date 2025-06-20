Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, bir dönem formasını terleten Paul Onuachu için bu sefer bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANLAŞMA TAMAM

Gazeteci Hasan Tüncel'in HT Spor'da aktardığı habere göre; Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.

Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

💥 Paul Onuachu adım adım Trabzonspor'a! ⏳



🎙️ @hasanntuncel: Trabzonspor, 8 milyon € bonservisi vermek üzere. Transfer için artık bitti diyebiliriz. pic.twitter.com/UpgLbYCcR0 — HT Spor (@HTSpor) June 19, 2025

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.