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        Haberler Spor Transfer Paul Onuachu, Trabzonspor için geldi! - Futbol Haberleri

        Paul Onuachu, Trabzonspor için geldi!

        Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu, yeniden bordo-mavili takıma katıldı. Taraftarlar, eski golcülerini büyük bir coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:06
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        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
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        Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi.

        İngiltere’nin Southampton FC kulübünden transfer edilen Onuachu, Hollanda’nın Amsterdam kentinden kalkan özel bir uçakla saat 23.20 sıralarında ailesiyle birlikte Trabzon’a geldi.

        Bordo-mavili ekibin yeni sezon beyaz formasıyla taraftarların karşısına çıkan Onuachu, çiçeklerle karşılandı. Ailesiyle birlikte coşkulu kalabalığın ortasında mutlu olduğu gözlenen deneyimli forvet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İlk olarak kiralık geldiğinde de büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Onuachu, "Kiralık olarak geldiğimde o sevgiyi hissetmiştim. Şimdi uzun yıllar buradayım. Bu şehir ve bu takımla bitmemiş bir işim var. Taraftarların sevgisini ilk geldiğimde de görmüştüm, bugün de aynı sevgiyi görüyorum. Diğer tekliflere bakmadım, çünkü burada olmak istedim. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Hedefim, atabildiğim kadar gol atmak. Takımımla ve hocamızla birlikte bu sezon güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.

        Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, Onuachu kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi. Taraftarların sevgi gösterileri, havalimanında uzun süre devam etti.

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