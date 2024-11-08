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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pavarotti’nin mirasçısı Pene Pati CRR'de

        Pavarotti’nin mirasçısı Pene Pati CRR'de

        Pavarotti'nin mirasçısı olarak görülen dünyanın önde gelen tenorlarından Pene Pati, Türkiye'deki ilk performansıyla 16 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:41
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        Pavarotti'nin mirasçısı Pene Pati CRR'de
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        Opera sahnelerinde "güneş ışığı dolu altın sesi" olarak tanımlanan Samoa kökenli dünyaca ünlü tenor Pene Pati, İstanbul'a geliyor. Müzik dünyasında Pavarotti’nin mirasçısı olarak görülen dünyanın önde gelen tenorlarından Pati, Türkiye'deki ilk performansıyla 16 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluşacak. Ünlü tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ünlü tenorun geniş ve etkileyici repertuvarı, aşk ve trajediyi işleyen aryalardan oluşuyor.

        Antonio Pirolli
        Antonio Pirolli

        2022 yılında Warner Classics’ten yayınladığı ilk albümüyle Opus Klassik Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü'nü alan ve Opera Eleştirmenleri Ödülleri'nde En İyi Erkek Şarkıcı seçilen Pati, daha önce Paris Ulusal Operası, San Francisco Operası, Berlin ve Viyana Devlet Operası gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde yer aldı. 2024/25 sezonunda Paris Ulusal Operası, Covent Garden ve Metropolitan Opera’da önemli roller üstlenecek olan Pati, 6 Kasım’da Luzern Senfoni Orkestrası ile Fazıl Say’in "Mozart ve Mevlâna" eserinin dünya prömiyerinde yer aldı.

        Pene Pati
        Pene Pati

        CRR gerçekleşecek konserin ilk yarısında, Pati’nin güçlü sesi ve duygusal yorumuyla, İtalyan ve Fransız opera geleneğinin en seçkin aryalarına yer verilecek. Gioachino Rossini’nin Hırsız Saksağan uvertürüyle başlayacak olan programda, "La Danza" ile Rossini’nin enerjik tınıları, Donizetti'nin L'elisir d'amore operasından “Una furtiva lagrima” ile aşkın hüzünlü dokusu, Gounod'un Faust operasından “Salut! Demeure chaste et pure” ile derin bir zarafet, Puccini'nin Manon Lescauteserinden “Intermezzo” ile dokunaklı bir atmosfer ve La Bohème’den “Che gelida manina” ile romantizmin zirvesi sahnede hayat bulacak. Ayrıca, Massenet'nin Manon operasından “En fermant les yeux”, Verdi'nin Rigoletto eserinden “Questa o quella” ve Gounod’un Roméo et Juliette operasından “L’amour!... Ah! Lève-toi, soleil!” de Pati'nin yorumu ile dinleyiciye ulaşacak.

        Konserin ikinci yarısında, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, Felix Mendelssohn'un 4. Senfonisi'ni seslendirecek. "İtalyan Senfonisi" olarak da bilinen bu başyapıt, İtalya’nın renkli ve coşkulu havasını yansıtan bölümleriyle dinleyicileri farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

        16 Kasım Cumartesi saat 20:00’de gerçekleşecek konserin biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Pavarotti
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        #konser
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