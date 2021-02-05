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Payitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 137. son bölüm...

TRT 1'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören tarihi dizisi Payitaht "Abdülhamid", bu akşam 137. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Dizinin bu akşamki bölümünde Eşref ve ekibi Tahsin Paşa’yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaştı ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Payitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht

Payitaht "Abdülhamid" dizisi 137. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 138. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 137. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Paşa’dan Abdülhamid’in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva’ya emri verir. Abdülhamid’den Tahsin Paşa’ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa’yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha’nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye’nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma’nın Aliye’ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime’yi zor durumda bırakır.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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