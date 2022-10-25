Elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli yazılım ve donanım üreticileri, hizmet sağlayıcıları ve çözüm ortaklarının yer alacağı EV Charge Show (Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı), 26-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kamu ve özel sektör yatırımcılarının bir araya geleceği fuarda, cep telefonu, kulaklık, akıllı saat gibi cihazlar için “kiralanabilir powerbank istasyonları”, elektrikli scooter ve bisikletler için “paylaşımlı priz ve “elektrikli araç şarj istasyonları” sunan paylaşımlı enerji ağı şirketi beefull de yer alacak.

Ağustos ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ‘elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansını’ alan ve şu anda yaklaşık 30 bin elektrikli araç şarjı ve kiralanabilir powerbank kullanıcısına 3 hizmeti tek platformda sunan beefull, fuardaki standında ürünlerinin tanıtımını yapacak.