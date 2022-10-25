Elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli yazılım ve donanım üreticileri, hizmet sağlayıcıları ve çözüm ortaklarının yer alacağı EV Charge Show (Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı), 26-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kamu ve özel sektör yatırımcılarının bir araya geleceği fuarda, cep telefonu, kulaklık, akıllı saat gibi cihazlar için “kiralanabilir powerbank istasyonları”, elektrikli scooter ve bisikletler için “paylaşımlı priz ve “elektrikli araç şarj istasyonları” sunan paylaşımlı enerji ağı şirketi beefull de yer alacak.
Ağustos ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ‘elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansını’ alan ve şu anda yaklaşık 30 bin elektrikli araç şarjı ve kiralanabilir powerbank kullanıcısına 3 hizmeti tek platformda sunan beefull, fuardaki standında ürünlerinin tanıtımını yapacak.
TÜRKİYE'DEKİ ŞARJ İSTASYONLARI MASAYA YATIRILACAK
EV Charge Show ile eş zamanlı olarak düzenlenen EV Charge Konferansı’nın ikinci gününde, beefull CEO’su Dr. Alper Terciyanlı da “Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmecileri / Şarj Ekosistemi Gereklilikler ve İş Fırsatları” oturumuna konuşmacı olarak katılacak.
27 Ekim Perşembe günü saat 14’te başlayacak olan oturumda, “Bugüne kadar Türkiye genelinde kaç şarj istasyonu kuruldu, şarj istasyonları işletmeciliğinde kullanılan teknolojiler, akıllı şarj çözümleri, iş modelleri” gibi konular ele alınacak.
2023’TE 500 NOKTAYA ULAŞACAK
Verilen bilgiye göre 19 ilde, 800’den fazla noktada “kiralanabilir powerbank istasyonları”, “paylaşımlı priz” ve “elektrikli araç şarj istasyonları” ile bulunan beefull, hâlihazırda 50 adet şarj istasyonu ile faaliyet gösteriyor. Şirket, 2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100’ü yüksek hızlı olmak üzere toplamda 500 noktada elektrikli araç şarj istasyonları ile tüketicilere hizmet sunmayı hedefliyor.
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