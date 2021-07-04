Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi olarak 81 ilin valiliğine yazı gönderdi.



PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı 1 Temmuz itibariyle başladı. Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan birçok yasak sona erdi.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.