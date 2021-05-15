İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan pazar yerleri genelgesine göre pazar yerlerinin hangi günler açık olacağı araştırılıyor. Ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma kapsamında pazar yerlerinin kapalı olması yönündeki karar değiştirildi, belli günlerde semt pazarlarına izin verileceği araştırıldı. Vatandaşlar semt pazarlarıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte son durum...

PAZAR YERLERİ CUMARTESİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 4 Mayıs 2021 tarihli pazar yerleri genelgesinde yer alan ifadelere göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Ancak pazara arabayla gidilip gidilmeyeceğine dair genelgede net bir ifade yer almıyor. Fakat anlaşılıyor ki ikametgahınıza en yakın pazar yerlerini seçmenizde fayda var.

SEMT PAZARLARINDA NE SATILACAK, NE SATILMAYACAK?

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere),temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.

PAZARCILAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.