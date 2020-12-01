Korona virüsü yeni tedbirleri yayınlandı. Yeni tedbirlerin yayınlanmasının ardından merak edilenlerin arasında bu sorunun da cevabı yer alıyor. Peki, korona virüsü tedbirleri kapsamında pazarlar kapatıldı mı? İşte, geçtiğimiz akşam toplanan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararlara göre merak edilen sorunun cevabı...

PAZARLAR KAPATILDI MI?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler doğrultusunda pazarlar ve AVM'ler kapatılmadı ama Pazar ve AVM'lere giriş için HES kodu şartı getirildi. Buna göre Pazar ve AVM'lere müşteriler HES kodu ile alınacaklar. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından içeride bulunacak ziyaretçi sayısı tespit edilecek. Bu sayının üzerinde AVM'ye ziyaretçi alınmayacak.