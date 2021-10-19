Pedro Alonso ile Saruhan Hünel bir arada! - Magazin haberleri

İki ünlü oyuncu bir arada! 0:00 / 0:00

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Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Berlin' karakterine rol veren Pedro Alonso, geçtiğimiz hafta kaleme aldığı yeni kitabı için soluğu İstanbul'da almıştı.

Alonso, önceki gün oyuncu Saruhan Hünel ile bir araya geldi. Türkiye'deki dizi ve film sektörü hakkında konuşan ikili, daha sonra birlikte yemek yedi.

Yeni kitabı "Filippo'nun Kitabı"nı imzalayıp Saruhan Hünel'e hediye eden Pedro Alonso, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

"TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan kariyeri ve özel hayatına dair özel açıklamalar yapan Alonso, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tatiana'yla ile 'Pazar Sürprizi'ne konuk olmuştu. Türkiye'deki ilk ve tek magazin röportajını Show TV’den Ömür Sabuncuoğlu'na veren ve Türkiye’ye ikinci kez gelen Pedro Alonso burada olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken Türk yemeklerini çok sevdiğini ifade etmişti. İspanyol oyuncu, "Türkiye'de bulunmak bu açıdan sorun oluyor. Çünkü müthiş tatların ve duyguların patlaması bana çok fazla kilo aldırıyor." demişti.

"BİRBİRİMİZE KUR YAPMADAN İLERLEDİK"

Kitabını birlikte kaleme aldığı sevgilisi Tatiana’yla tanışma öyküsünü de anlatan Alonso, "Onunla ilk karşılaştığımız an kitabımızın çıkış noktasıydı. Kitabım bir film olsa Tatiana’yla tanışma anımız çok romantik bir sahne olurdu. Başlangıçta bir aşk ilişkimiz yoktu, aramızda mesafe vardı. Birbirimize kur yapmadan ilerledik ve sonrasında ilişki netleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Tatiana’yla bir gün evlenmeyi isteyip istemediği sorulduğunda ise Pedro Alonso, "Birbirimize evlenme teklif etmek bizim için spor haline geldi. Herkes koşar, biz birbirimize evlenme teklif ederiz. Ama günün sonunda ikimiz de formalitelerden kaçıyoruz." demişti.

"La Casa De Papel"deki Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim." diye konuşmuştu.

"TÜRK KADINLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, "Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye iki kez geldiğini ve çok sevdiğini belirten Pedro Alonso, "İstanbul benim uzun süre kalmak istediğim yerlerden bir tanesi. Sadece zaman geçirmek için değil burada kalıp resim yapmak, gezmek ve güzel hatıralar biriktirmek istiyorum." demişti.

"İSTANBUL TEK BİR DİZİYE SIĞDIRILACAK ŞEHİR DEĞİL"

Pedro Alonso, "La Casa De Papel" yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söylerken, "Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil." ifadelerini kullanmıştı.