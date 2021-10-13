'Berlin', İstanbul'da! 0:00 / 0:00

İHA

Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan 'La Casa De Papel' dizisindeki ‘Berlin’ karakterine rol veren ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso O’choro, kaleme aldığı yeni kitabı için Türkiye’ye geldi.

Paris’ten kalkan uçakla saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen Pedro Alonso O’choro, havalimanında gazetecilerin kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.

Dünyaca ünlü oyuncu, yeni çıkardığı 'Filipo'nun Kitabı' isimli eserinin tanıtımı kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinliğe katılacak.

"FİLİPO'NUN KİTABI" HAKKINDA

"Filipo'nun Kitabı"nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatan Pedro Alonso, bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan, hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.

Filipo, benliğinin en derinlerine doğru çıktığı yolculukta keşfettiklerinin ona sunduğu öğretileri alabilecek mi? Kimin canını yakacak? Kime minnet duyacak? İnancı sayesinde her şeyin üstesinden gelecek gücü ve cesareti sonunda kendinde bulduğunda, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta solmuş tükenmiş ruhuna bir can suyu bulabilecek mi?

Fatmagül Ezici’nin İspanyolca aslından dilimize çevirdiği "Filipo’nun Kitabı", hikayesinin yanı sıra Pedro Alonso ve Tatiana Djordjevic’in ortak çalışmasıyla ortaya çıkan illüstrasyonlarla da dikkat çekiyor.