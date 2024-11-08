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        Haberler Bilgi Gündem Pegasus deneyimsiz kabin memuru alımı başvuru tarihleri nedir, nereden başvuru yapılır, şartları nedir kimler başvurabilir?

        Pegasus deneyimsiz kabin memuru alıyor! Pegasus kabin memuru alım şartları

        Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz tam zamanlı kabin memuru alıyor. Söz konusu pozisyon için; kadın adaylarda en az 160 santim, erkek adaylarda en az 170 santim boy şartı ile fiziksel ve mental olarak sağlıklı olmak ve iyi derece İngilizce bilmek gibi şartlar aranıyor. İşte, Pegasus kabin memuru alımına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:52
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        Pegasus Hava Yolları, deneyimsiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek personellerin; iyi derecede İngilizce bilmesi, en az lise mezunu olması gibi kriterlerin yanında birçok şart aranıyor. Başvuruların devam ettiği kabin memuru alımı hakkında tüm detaylar haberimizde.

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        PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR

        Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.

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        PEGASUS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

        - T.C. Vatandaşı

        - 01.01.1988 ve sonrası doğumlu

        - Minimum lise mezunu

        - İyi derecede İngilizce bilen

        - Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan

        - Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan

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        - Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

        - Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan

        - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan

        - İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan

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        KABİN MEMURU GÖREVLERİ NEDİR?

        - Şirket standartlarına ve hedeflerine uygun olarak yolcuların karşılanması, yerleşmesine yardımcı olunması, uçuş boyunca hizmet standartlarının uygulanması,

        - Hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti/konforu ve sadakatini sağlamak adına, uçuş görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunulması,

        - Acil durum sistemleri dâhil olmak üzere uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen veya emniyetli operasyonu etkileyebileceği kanaatinde olduğu her türlü hatayı, arızayı, işlev bozukluğunu Sorumlu Kaptan Pilot’a rapor edilmesi,

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        - Sertifikalandırıldığı uçak tipinin/tiplerinin teknik ve acil durum ekipman kullanım bilgisine sahip olarak tanımlanmış kurallar doğrultusunda normal, anormal ve acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

        - Kabin Memuru El Kitabı’na uygun yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması.

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