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Haberlerİş-Yaşam

Pegasus ocakta 2.57 milyon yolcu taşıdı

Pegasus'un taşıdığı yolcu sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 yükseldi ve 2.57 milyon kişiye ulaştı. Firma son olarak şubat başında karıştığı üzücü kazayla gündeme gelmişti

Pegasus yolcu sayısı
HABERTURK.COM

Pegasus'un yolcu sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artışla 2.57 milyon oldu. Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamaya göre ocakta Pegasus uçuşlarındaki doluluk oranı ise yüzde 89.8 oldu. Geçen yılın ocak ayında söz konusu oran yüzde 85.5 seviyesindeydi. 

PEGASUS OCAK AYI TRAFİK VERİLERİ: 

Bu hızlı kabul edilebilecek artışta dış hatlar yolcu sayısının ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.8 artması etkili oldu. 

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkmış, 3 kişi kazada yaşamını yitirmişti. 

Bu kazanın yolcu sayısına bir etkisi olup olmadığı şubat ayı trafik verilerinde ortaya çıkacak. 

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