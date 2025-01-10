Pegasus yüzde 40 indirim kampanyası başlattı! Uçuş tarihi ne zaman?
Pegasus, yurt içi biletlerinde geçerli olacak yüzde 40 indirim kampanyası başlattı. Kampanyada Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri vergiler hariç biletler yüzde 40 indirimle satışa çıktı. Bilet alan yolcular Şubat ile Mart aylarında seyahat edecek. İşte, Pegasus yüzde 40 indirim kampanyası hakkında tüm detaylar...
Pegasus, yurt içi biletlerinde yüzde 40 indirim başlattı. Biletler, 11 Şubat-26 Mart 2025 tarihlerinda seyahat etmek üzere Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri vergiler hariç yüzde 40 indirimle satışa çıktı. Kampanya yarın sona erecek. İşte, detaylar...
PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİM!
Pegasus, 11 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri vergiler hariç yüzde 40 indirimle yurt içi biletleri satışa çıkardı. Biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabilir.
PEGASUS YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya, 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak.