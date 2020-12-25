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Pekin Ördeği nasıl yapılır? MasterChef Pekin Ördeği tarifi ve yapılışı

Pekin ördeği nasıl yapılır? sorusu MasterChef yeni bölüm ile merak konusu oldu. Sevilen yarışmada Somer şefin imza tabağı yapılması istendi. Somer şef, bu özel tarifin detaylarını ve püf noktalarını yarışmacılara oyun öncesinde anlattı. Peki MasterChef Pekin Ördeği tarifi ve yapılışı

Pekin Ördeği nasıl yapılır? MasterChef Pekin Ördeği tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye’de yarışmacılardan istenen yemeklerden biri de Pekin Ördeği idi. Somer şefin özel tarifi ile yapılmış Pekin Ördeği tarifi dikkat çekti. Somer Sivrioğlu şef, yarışmacılara bu özel yemeğin tarifini, püf noktalarını anlatırken izleyiciler de Pekin Ördeği nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte MasterChef Pekin Ördeği tarifi, gerekli malzemeler…

PEKİN ÖRDEĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ördek

Tuz

Soğan

Sarımsak

Ayçiçek yağ

Anason

Tane karabiber

Soya sos

Toz seker

Bal

Sirke

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzerine

Bal

Esmer şeker

Su

Soya sos

Pirinç sirkesi

YAPILIŞI

Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayınız. Ardından kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlayın. Bir mayonez tenceresine sarımsak ve zencefil rendeleyiniz. hoisin sos, anason, tane karabiber, defne yaprağı, şeker, soya sosu ve küp küp doğranmış soğanı ördeğin içine masaj yaparak yediriniz ve alt ve üst kısmından hava almayacak şekilde bir şiş yardımı ile dikiniz.

Poşe suyu

Büyük bir tencereye su, bal, şeker, karanfil anason ve karanfil ekleyiniz ve kaynatınız. Kaynayan karışımımızı ördeğimizin her yerine temas edecek şekilde üstüne dökerek 5dk banyo yaptırınız. (deriler şişecektir)

Kurutma

Ördeğimizi ip yardımı ile ocağınızın en az 50vm üstüne gelecek şekilde ördeği asınız ve ocağı açınız. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır. Bu işlem en az 2saat sürmelidir.

Kuruyan ördeğimizi 170 derece fırında iyice kızarıp dışı çıtır olana kadar pişiriniz ve 25dk dinlendirip tüketebilirsiniz

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