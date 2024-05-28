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        Haberler Magazin Pelin Akil "Ne alaka dedim"

        Pelin Akil "Ne alaka dedim"

        Fenerbahçeli Pelin Akil'den, Galatasaraylı eşi Anıl Altan'a esprili sitem

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:16
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        2016'da evlenen ve bu evlilikten ikiz kız çocuklarına sahip olan oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'a, sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu.

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        Geçtiğimiz gün 2023 - 2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan fanatik Galatasaraylı Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Icardı yazılı ve Galatasaray formalı bir gönderi yayınladı.

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        Bir takipçisini, "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoğrafı" yorumu yapmasınının üzerine önce Anıl Altan sonrada Pelin Akil takipçiye cevap verdi.

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        Anıl Altan, "Az önce görüntülü şekilde kutladık. Gelincede kutlamaya çağırırız önemli olan sizin düşünceleriniz değil bizim hislerimiz sevgiler" yanıtını verdi.

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        Fanatik Fenerbahçeli Pelin Akil ise "Bende yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum Galatasaraylıları da kızlarla fotoğraf koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #pelin akil
        #Anıl Altan
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