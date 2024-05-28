Pelin Akil "Ne alaka dedim"
Fenerbahçeli Pelin Akil'den, Galatasaraylı eşi Anıl Altan'a esprili sitem
2016'da evlenen ve bu evlilikten ikiz kız çocuklarına sahip olan oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'a, sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu.
Geçtiğimiz gün 2023 - 2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan fanatik Galatasaraylı Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Icardı yazılı ve Galatasaray formalı bir gönderi yayınladı.
Bir takipçisini, "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoğrafı" yorumu yapmasınının üzerine önce Anıl Altan sonrada Pelin Akil takipçiye cevap verdi.
Anıl Altan, "Az önce görüntülü şekilde kutladık. Gelincede kutlamaya çağırırız önemli olan sizin düşünceleriniz değil bizim hislerimiz sevgiler" yanıtını verdi.
Fanatik Fenerbahçeli Pelin Akil ise "Bende yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum Galatasaraylıları da kızlarla fotoğraf koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram