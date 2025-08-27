Pelin Akil sezonu Bodrum'da kapattı
Geçtiğimiz aylarda Anıl Altan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Pelin Akil, tatil sezonunu Bodrum'da kapattı. İki çocuk annesi oyuncu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz aylarda ikizlerinin babası Anıl Altan ile ayrıldıklarını duyuran Pelin Akil, yaz sezonunu Bodrum’da noktalıyor.
Boşanma aşamasındaki eşi Anıl Altan ve kızlarıyla bir süre Bozburun'da tatil yapan ünlü oyuncu, ardından rotasını Bodrum'a çevirdi.
Bir derginin daveti için Bodrum'a gelen Akil, gününü denize girip güneşlenerek geçirdi.
İki çocuk annesi güzel oyuncu, fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.