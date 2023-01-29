Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Pelin Akil, trafikte büyük şok yaşadı: Anneme, babama küfretti - Günün magazin haberleri
ABONE OL

Pelin Akil, trafikte büyük şok yaşadı: Anneme, babama küfretti

Pelin Akil, Beşiktaş'ta tek başına otomobildeyken kağıt mendil satan bir çocuğun hakaretlerine maruz kaldı. "Anneme, babama küfretti" ifadelerini kullanan Akil, yaşadıklarını "İstanbul nasıl bu hale geldi" diyerek sitem etti

Pelin Akil, trafikte büyük şok yaşadı: Anneme, babama küfretti - Günün magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli olan, Alin ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, trafikte tek başına otomobildeyken şoke eden bir olay yaşadı.

Pelin Akil, kağıt mendil satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek yaşadıklarını çektiği bir video ile anlattı:

* İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadı’nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? "Lan … karısı para versene" İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfrederek 'Alsana şunu alsana' diye cama vuruyor.

"NEDEN BÖYLE BU İNSANLAR?"

* "Mezara mı götüreceksin lan?" falan diyor. Nakit param yok, olsa da senin gibi böyle konuşan bir çocuğa vermek ne içimden gelir... O kadar üzüldüm ki... Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar?

“POLİSİ ARAYACAĞIM’ DEDİM, O KADAR RAHAT Kİ”

* Telefonu elime aldım "Polisi arayacağım" dedim. "Ara ara" diyerek gülüyor, o kadar rahat ki. İstersen çağır polisi diyor.

* En üzücüsü de beni tek başıma kadın gördü ve o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti. Yemin ederim arabadan inip onu etkisiz hale getirmek, ağzını kapatmak istedim. Ben de öfkelendim ben de sıkıntılı bir hal aldım. Hiç güne böyle başlamamıştım.

* İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Çok üzülüyorum, nasıl bu hale geldik? Gerçekten üzücü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!
MAGAZİN Megan Fox yıllara meydan okuyor!
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan o sorulara yanıt yok - Magazin haberleri
MAGAZİN O sorulara yanıt yok
Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri
MAGAZİN "Önce Mercan sonra iş"
AŞK SARHOŞU! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli keyifli halleriyle dikkat çekti - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşk sarhoşu
Demet Şener: Çok güzel giden bir ilişkim var - Magazin haberleri
MAGAZİN "Çok güzel giden bir ilişkim var"
Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN "Çok elma armut oldu"
Titanic 25 yıl sonra yine yeni yeniden
MAGAZİN Hasılatı 8 kulübe bedel
Müstehcen fotoğrafları sebebiyle yargılanıyordu! Duruşmaya öyle bir halde gitti ki... - Magazin haberleri
MAGAZİN Müstehcen fotoğrafları sebebiyle yargılanıyordu!
Emel Sayın ile nostalji rüzgarı! En büyük iki pişmanlığı neydi?
MAGAZİN Büyük pişmanlık
Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.