Pelin Karahan: Artık dost olduk

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre; 'Sihirli Annem: Periler Okulu' filminin galası 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Geceye katılan Pelin Karahan, hem yeni projeleri hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Galaya çocukları olmadan katılan Karahan, "Antrenmanları olduğu için gelemediler, yetiştiremedim. Biraz kızdılar ama onları zorlamak istemedim" diyerek, durumu açıkladı. Anneler Günü'nü ailesiyle kahvaltı yaparak geçirdiğini belirten oyuncu, "Birbirimizi öptük, kokladık. Çocuklarımla annelik çok güzel bir duygu, Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’YA AÇILMAK GURUR VERİCİ"

Venedik seyahatinden yeni dönen oyuncu, dikey dizi projesi hakkında bilgiler verdi. İtalyan basınının yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen oyuncu, "Çok güzel geçti. İtalyan basını çok ilgi gösterdi, Türk gazetecilerimiz de vardı. Daha Türkiye'de başlamadan Avrupa'ya açılmak gurur verici oldu" dedi.

Pelin Karahan geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık eşi Bedri Güntay'dan boşanmıştı. Ali Demir ve Eyüp Can adında çocukları bulunan ikili, "Evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız" açıklamasını yapmıştı.

"BİZ YİNE AİLEYİZ"

41 yaşındaki oyuncu, ayrılık sonrası sürece dair soruları da yanıtladı. Muhabirlerin, "Hayatınızda yeni bir sayfa açıldı, bekarlık sultanlık mıdır?" sorusuna karşılık, "Yok canım, öyle bir şey yok. O herkesin kendi bakış açısı; biz yine aileyiz. Aile olmak çok güzel, sabah birlikte kahvaltı yaptık. Bedri çok iyi bir baba, hiçbir sıkıntımız yok" yanıtını verdi.

"YAŞANANLARI GÜZEL HATIRLAMAK ÖNEMLİ"

"Ayrı kaldıktan sonra hiç zorluk yaşadınız mı?" sorusu üzerine ise süreci çok iyi yönettiklerini vurgulayan oyuncu, "Bunu arkadaşlarımız da bize çok söylüyor. Çok mutluyuz, her şey güzel bir dengede. İnşallah böyle devam eder. Artık dost olduk, hayat arkadaşlığımız var. İki tane güzel evladımız var, bunu kaybetmemek lazım. Tabii ki ilişkiler başlar ve biter, her şeyin bir ömrü var; bu mesleğimiz için de geçerli. Önemli olan nasıl bittiği ve yaşananları güzel hatırlamak" açıklamasında bulundu.