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        Haberler Magazin Pelin Karahan'dan beş saatlik güneş banyosu - Magazin haberleri

        Pelin Karahan'dan beş saatlik güneş banyosu

        Pelin Karahan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Çocukları Eyüp ve Ali ile birlikte Yalıkavak'ta uzun süre güneşlenen oyuncu, denize girmeyi tercih etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 22:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:53
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        Beş saatlik güneş banyosu
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

        Pelin Karahan çocukları Eyüp ve Ali ile birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

        Pelin Karahan, yaklaşık 5 saat güneşin keyfini çıkarırken denize girmemeyi tercih etti.

        Çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteren Pelin Karahan'ın samimi halleri kameralara böyle yansıdı.

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