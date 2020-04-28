"O sahnede çok ağlamıştım"

HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biri de oyuncu Pelin Karahan oldu.

Bu süreçte vaktini çeşitli aktivitelerle değerlendiren Karahan, son olarak yıllar önce edindiği resim sanatıyla yeniden bir araya geldi.

"GERİ DÖNDÜM"

Oyuncu, bitirdiği tablo ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından, "Seneler önce başladığım resme geri döndüm. Özellikle bu dönemde bana en iyi gelen... Artık bırakmam seni" ifadelerini kullanarak yayınladı.

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