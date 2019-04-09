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"FLÖRT DÖNEMİNİ ÖZLÜYORUZ"

Ünlü sunucu, Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olarak evlilikleriyle ilgili konuştu. Beş yıldır Bedri Güntay ile evli olan Karahan, "Beni taşıyabilen bir eşim var. Flört dönemimiz kısa sürdü, hemen anne-baba olduk. O dönemi özlüyoruz" ifadelerini kullandı.