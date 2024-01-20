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        Haberler Magazin Pelin Karahan: Emel Sayın'ı canlandırmayı isterim - Magazin haberleri

        Pelin Karahan: Emel Sayın'ı canlandırmayı isterim

        Pelin Karahan, bir büyük hayalini açıkladı; "Emel Sayın'ı canlandırmak istiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 23:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:41
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        "Emel Sayın'ı canlandırmayı isterim"
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        İzleyicilerin gösterdiği ilgi yüksek olunca doğal olarak birbiri ardına biyografik filmler çekiliyor. Çekilenlerin yanı sıra olası biyografik filmler de gündeme geliyor. Hal böyle olunca da yeni nesil oyuncuların adı biyografik filmlerle anılıyor, bazılarının da bu yönde hayali bulunuyor. Onlardan biri de Pelin Karahan.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Pelin Karahan, Etiler’de bir kafe, çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Karahan; "Toplantı yaptım menajerimle. Yakın zaman içinde güzel bir proje ile ekranlarda olmak istiyorum. Okullar, yarı yıl tatiline girdi. Çocuklarla Bolu’ya tatile gideceğiz. Ben insanların yaşlandıkça kendilerine ufak, dokunuşlar yapmasından yanayım. Çirkin olan bir kadın gidip botoks , yaptırsın, göz kapağı düşen bir kadın gidip göz torbasını aldırsın. Ben de ihtiyacım olduğunda botoks yaptırıyorum. İlerde Emel Sayın’ın hayatını oynamayı çok isterim. Küçükken okulda Emel Sayın’ı canlandırmıştım" dedi.

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        #emel sayın
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